Gaúcha é única brasileira escolhida pela ONU para rede global de jovens líderes

Renata Koch Alvarenga, 28 anos, foi a única brasileira selecionada para integrar a nova turma do Generation17, iniciativa internacional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em parceria com a Samsung. O projeto reúne jovens de diferentes países que desenvolvem ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ao todo, foram escolhidos cinco participantes entre mais de mil candidaturas.

Fundadora da ONG EmpoderaClima, Renata atua com justiça climática e igualdade de gênero, promovendo a participação de meninas e mulheres em espaços de decisão política e social. O trabalho da organização também chama atenção para as conexões entre crise ambiental, gênero e direitos humanos.

Natural do Rio Grande do Sul, Renata tem se destacado na cena internacional e já representou o Brasil em eventos como a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP). Com a nomeação para o Generation17, ela passa a integrar uma rede global com representantes da Indonésia, Equador, Jordânia e Índia.

A seleção considerou o impacto social das iniciativas desenvolvidas em áreas como clima, equidade, saúde, educação e preservação dos oceanos. Os jovens escolhidos receberão apoio técnico e oportunidades de mentoria e capacitação, com uso de ferramentas tecnológicas da Samsung para ampliar o alcance de seus projetos.