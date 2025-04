TV Brasil reapresenta entrevista exclusiva com o papa Francisco

A TV Brasil exibe uma entrevista exclusiva com o Papa Francisco nesta quinta-feira (24), às 23h. A entrevista foi veiculada originalmente em 2023 e foi concedida à jornalista Bernarda Llorente, da Télam, antiga Agência Pública de Notícias da Argentina.

Durante a entrevista, o pontífice abordou vários temas humanitários da atualidade. "A exploração é uma das origens da guerra. A outra origem é a origem geopolítica da dominação do território", afirmou o pontífice que também abordou outros temas, como dignidade no trabalho, inteligência artificial e esperança. Na ocasião, fez questão de deixar claro que não é comunista, como dizem alguns, mas que apenas segue o Evangelho.O papa Francisco foi questionado sobre os avanços da tecnologia e suas implicações. Ele acredita que mudanças científicas sérias são o progresso e devemos estar abertos a isso.Em sua fala, o pontífice disse que o pensamento único destrói a riqueza humana. À época, ele pediu segurança universal por meio do diálogo e alertou os fiéis sobre líderes autoritários. Também tocou em temas pessoais, como o seu relacionamento com Deus e a importância do senso de humor."O senso de humor é um certificado de sanidade mental", afirmou o Papa."Há mais de quarenta anos rezo todos os dias a oração para pedir senso de humor, de São Tomás More. Nela pedimos ao Senhor a capacidade de sorrir, de rir, de ver o lado ridículo das coisas, para saber quer que a vida sempre tem um lado para sorrir".