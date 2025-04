Nova edição do Prêmio Innovare será lançada no Rio Grande do Sul

Os institutos Cidadania Cabenellos e Innovare irão promover no dia 5 de maio o evento regional de lançamento da 22ª edição do Prêmio Innovare. A cerimônia será realizada no Instituto Ling, no bairro Três Figueiras, às 18h. Neste ano, o tema “Tecnologia e Eficiência da Justiça” será o destaque.



A expectativa, segundo o Instituto Cabenellos, é superar as 67 práticas inscritas no ano passado. As iniciativas podem ser inscritas até o dia 26 de maio, por meio do site destinado ao próprio prêmio. “A temática serve para dar destaque entre as práticas inscritas, mas qualquer prática pode ser inscrita”, explica o diretor-presidente Luiz Henrique Cabanellos Schuh.

O Prêmio Innovare tem como objetivo identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da Justiça no Brasil. Divididas em cinco categorias (tribunais, juízes, Ministério Público, Defensoria Pública e advocacia), as iniciativas são avaliadas pela Comissão Julgadora, formada por ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST).



“Avaliamos se a prática realmente existe, se a temática de fato corresponde e qual o benefício que ela traz, quais são as evidências? Com base nisso, produzimos um relatório de constatação", detalha o diretor-presidente. Inicialmente, o prêmio Innovare começou com uma ação da Fundação Getúlio Vargas. Com a criação do instituto, em 2004, o prêmio migrou da instituição.

Durante os anos de premiação, já passaram pela comissão julgadora mais de 10 mil práticas, vindas de todos os estados do País. Segundo o advogado Marcelo Lima Bertuol, as primeiras posições eram ocupadas por outras regiões. Com o evento regional, o Rio Grande do Sul passou a subir no ranking. “Ficamos apenas uma prática atrás de São Paulo. Saímos de 10°, 12° lugar para o segundo”.



Ainda de acordo com Bertuol, o intuito da premiação é reforçar as boas práticas que são aplicadas no cotidiano. Como exemplo, o advogado mencionou as medidas voltadas ao combate a violência contra mulher, devido aos recentes casos de feminicidio no Estado.