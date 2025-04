Mulher condenada no caso Bernardo é encontrada sem vida na prisão

Sentenciada em 2019 por envolvimento na morte do menino Bernado, Edelvânia Wirganovicz, que cumpria 22 anos e 10 meses em regime semiaberto, foi encontrada sem vida na tarde desta terça-feira no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre. A informação foi divulgada, em nota, pela Polícia Penal do Rio Grande do Sul.

Segundo a nota, Edelvânia foi encontrada com sinais de enforcamento e os indícios preliminares apontam para suicídio. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias foram acionados para investigar o óbito, e a Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário também acompanha o caso.

Relembre o caso

O menino de 11 anos, Bernardo Boldrini, desapareceu em 4 de abril de 2014 em Três Passos, no Rio Grande do Sul. Seu corpo foi encontrado em Frederico Westphalen 10 dias depois. O pai de Bernardo, Leandro Boldrini, era suspeito de ser mentor intelecutal do crime, e a madrastra, Graciele Ugulini, de ser a executora. Edelvânia Wirganovicz era amiga da madrasta e suspeita de ajudar na execução do assassinato - e Evandro Wirganovicz, seu irmão, suspeito de ter preparado a cova onde a criança foi enterrada.