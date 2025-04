Ebat Ouro Preto é religada após isolamento de adutora rompida

Na madrugada desta terça-feira (22), a Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Ouro Preto foi religada, após o isolamento da adutora que apresentou pontos de rompimento desde o último domingo (20). Cerca de 112 mil habitantes já tiveram o fornecimento de água reestabelecido, enquanto outros 107 mil deverão ter o abastecimento normalizado a partir da noite desta terça.

O objetivo do isolamento é possibilitar a remoção - e, consequentemente, a reconstrução - da tubulação. O trabalho será conduzido pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) nos próximos dias. Por isso, pode haver um rodízio no fornecimento de água para 18 bairros da Capital. Se confirmado, os horários desse rodízio serão informados nas redes sociais do departamento (X, Instagram e Facebook) ainda hoje.

LEIA MAIS: Combate à dengue em Porto Alegre ganha reforço do Exército Brasileiro

“Em razão da extensão dos danos à adutora, não foi possível realizar o reparo com as técnicas convencionais. Por isso, nossa melhor alternativa é manter a Ouro Preto funcionando com restrições até que a tubulação seja reconstruída”, explica o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone.

Os 19 caminhões-pipa deslocados pelo Dmae para a área da Ebat Ouro Preto permanecerão circulando até a conclusão dos trabalhos na estação. Na segunda-feira (21), 59 comunidades foram atendidas desta forma. Os serviços podem ser solicitados por meio das subprefeituras.



Confira os bairros e locais afetados pelo conserto emergencial

Alto Petrópolis;

Boa Vista;

Chácara da Fumaça;

Cristo Redentor;

Jardim Dona Leopoldina;

Jardim Ipu;

Jardim Itu;

Jardim Sabará;

Jardim Lindóia;

Jardim São Pedro;

Mário Quintana;

Morro Santana;

Passo da Areia;

Protásio Alves;

Rubem Berta;

São Sebastião;

Sarandi (parte);

Vila Floresta;

Vila Ipiranga;

Vila Safira.





Retorno da água

Após interrupções prolongadas no fornecimento, a água pode apresentar coloração e gosto alterados. Isso acontece devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas da tubulação. Se o aspecto da água demorar a normalizar, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar, ligando para o fone 156 - opção 2.