Porto Alegre terá quatro postos de saúde abertos no feriado de Tiradentes

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre manterá quatro unidades de saúde abertas para atender sintomáticos de dengue na segunda-feira (21), das 9h às 14h. Os serviços abertos são Unidade de Saúde Passo das Pedras 1 (avenida Gomes de Carvalho, 510, bairro Passo das Pedras), US Morro Santana (rua Marieta Menna Barreto, 210, bairro Protásio Alves), US Primeiro de Maio (avenida Professor Oscar Pereira, 6199, bairro Cascata) e Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes (estrada João Antônio da Silveira, 3330, bairro Restinga).



Além disso, estarão abertos 24h os prontos atendimentos, os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), os Serviços de Residenciais Terapêuticos e os hospitais do município (HPS e Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192. A Equipe de Regulação Hospitalar e o plantão de notificação epidemiológica seguem funcionando. As demais unidades de saúde e farmácias distritais retomam o atendimento na terça-feira (22).



Prontos atendimentos e hospitais que funcionam 24 horas, inclusive nos feriados:

- PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza)

- PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus)

- PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro)

- PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº )

- UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil)

- Hospital de Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim)

- Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)