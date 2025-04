Massa de ar frio derruba as temperaturas no Rio Grande do Sul

Uma massa de ar frio começou a atuar sobre o Rio Grande do Sul neste sábado (19), trazendo uma virada nas condições do tempo e dando início a uma sequência de madrugadas geladas em diversas regiões do Estado. Embora o sistema não seja de forte intensidade, a combinação da atmosfera seca com um centro de alta pressão favorece as temperaturas mais baixas durante a noite.

MetSul Meteorologia as temperaturas mínimas não ocorreram durante a madrugada e amanhecer, como de costume, mas sim no fim do dia. Em muitas cidades, os termômetros já marcavam entre 12 °C e 15 °C pelo sábado à noite. De acordo com a, a entrada do ar frio ao longo do sábado resultou em uma situação atípica:. Em muitas cidades, os termômetros já marcavam entre 12 °C e 15 °C pelo sábado à noite.

A partir deste domingo (20), o frio começa a ser sentido com mais força. Cidades de diferentes regiões devem registrar mínimas abaixo de 10 °C, com destaque para áreas da Campanha, Serra, Campos de Cima da Serra e o Alto da Serra do Botucaraí, como a região de Soledade. Nos pontos mais altos dos Aparados da Serra, como as baixadas de São José dos Ausentes, são esperadas marcas ainda mais baixas, entre 0 °C e 3 °C. Nessas localidades, há condições favoráveis para a formação de geada, que pode ocorrer com intensidade moderada a forte, especialmente em áreas de relevo mais acidentado.

Segundo a MetSul Metereologia, a segunda-feira (21) promete ser a mais fria até agora neste outono. A previsão indica mínimas abaixo dos 5 °C em várias cidades, principalmente na fronteira com o Uruguai, nos Campos de Cima da Serra e em trechos da Serra do Sudeste. Na terça-feira (22), as temperaturas devem seguir baixas, com padrão semelhante ao do dia anterior, mantendo a possibilidade de mínimas abaixo dos 10 °C em um número expressivo de municípios.

Na Capital, o frio também marca presença, embora de forma mais branda. Porto Alegre deve ter temperaturas mínimas em torno de 12 °C a 13 °C entre este domingo e segunda-feira, com valores um pouco mais baixos em bairros da zona Sul. Na Região Metropolitana, os termômetros devem cair para 9 °C a 11 °C em várias cidades, o que pode representar as primeiras mínimas do ano abaixo de 10 °C na grande Porto Alegre.

A previsão do tempo para os próximos dias na Capital indica estabilidade no início da semana, com predomínio de sol entre nuvens. A segunda-feira começa com mínima de 13 °C e máxima de 19 °C. Na terça-feira, a variação térmica será um pouco maior, com mínima de 14 °C e máxima de 21 °C. Já na quarta-feira, a nebulosidade aumenta e os termômetros podem chegar a 24 °C.

Entre quinta e sexta-feira, há chance de chuva fraca em pontos isolados de Porto Alegre, mas sem volumes significativos. As temperaturas devem seguir estáveis, com a máxima de sexta-feira não ultrapassando os 23 °C. O próximo fim de semana tende a ser de tempo nublado e temperaturas amenas, com possibilidade de chuva fraca no domingo (27), que também marcará a volta de mínimas mais baixas em torno de 14 °C.