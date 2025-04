Caso de Sarampo importado é confirmado no Rio Grande do Sul

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) confirmou um caso de sarampo importado em residente na capital gaúcha. Em 8 de abril, o município de Porto Alegre notificou ao CEVS sobre caso suspeito de sarampo com histórico de viagem aos Estados Unidos. Conforme alerta epidemiológico do CEVS, uma pessoa de 50 anos apresentou febre, mialgia, cansaço, tosse e coriza em 3 de abril (havia retornado de viagem há três dias).

O exantema maculopapular (manchas vermelhas ou rosas no corpo) teve início discreto na face em 6 de abril, com progressão para tórax, abdômen e membros. Em busca de atendimento médico, ocorreu hospitalização de 8 a 11 de abril, permanecendo em isolamento e sendo detectada plaquetopenia (redução na contagem de plaquetas no sangue). A pessoa referiu ter realizado esquema vacinal completo para doenças exantemáticas, porém não apresentou comprovante.

Amostras clínicas foram coletadas, com envio ao Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen/RS) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). As sorologias do Lacen/RS apresentaram resultados reagentes, tanto para IgM e IgG e na tarde do dia 17 de abril, o Estado e o município foram comunicados sobre o resultado detectável (teste RT-PCR) para o vírus do sarampo em amostra de urina e swab naso/orofaríngeo.