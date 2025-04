Feriadão de Páscoa terá tempo firme e temperaturas amenas

A quinta-feira (17), que marca para muitos o início do feriadão de Páscoa, começa com formação de nevoeiros em trechos da região Central, além de áreas do Norte e do Leste do Estado. A cerração pode reduzir a visibilidade entre a madrugada e o começo da manhã. As temperaturas amanhecem com marcas típicas de outono, variando de 11°C e 13°C na maior parte do território, com mínimas abaixo de 10°C em pontos da Serra.

Ao longo do dia, o sol predomina e os ventos do quadrante Norte contribuem para o aquecimento. As temperaturas máximas devem atingir ou ultrapassar os 28°C em muitas regiões, chegando a 30°C na fronteira com a Argentina. Em Porto Alegre, a previsão é de céu claro e calor à tarde, com mínima de 16°C e máxima de 28°C.

Na Sexta-feira Santa, o tempo segue firme pela manhã, com aumento de nuvens ao longo do dia. O risco de chuva é baixo. O sábado terá variação de nebulosidade, mas sem chuva. Já o domingo de Páscoa será de tempo seco, com predomínio de sol e temperaturas um pouco mais baixas.