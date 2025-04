Limpeza de Lago na Redenção deve durar 90 dias

O lago Lanceiros Negros, localizado no Parque Farroupilha (Redenção), passa por obras de desassoreamento desde a última segunda-feira (14). A intervenção, prevista para durar 90 dias, tem como objetivo aumentar a lâmina d’água e limpar o espaço, atualmente tomado por excesso de matéria orgânica — resultado do descarte de alimentos à fauna local.

Supervisionados por técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), os trabalhos envolvem despesca, esgotamento, hidrojateamento, limpeza e remoção do lodo acumulado. Nesta semana,, onde operam os pedalinhos. Já as espécies exóticas serão encaminhadas a ambientes apropriados.A obra foi viabilizada por meio de um Termo de Aquisição de Solo Criado por Contrapartida (TASCC), firmado com a empresa Cyrela Sul, em razão de empreendimento na avenida Coronel Lucas de Oliveira, 1190. O. A execução será feita por empresa terceirizada, sob orientação da prefeitura.