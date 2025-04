Servidores temporários para ajudar na reconstrução começam atuar no RS

O governo do Estado recebeu na manhã desta segunda-feira (14) novos servidores temporários e efetivos para atuarem na reconstrução do Rio Grande do Sul. A recepção oficial foi realizada em um evento de integração e ambientação na Casa da Ospa.



Os profissionais temporários, selecionados em um processo liderado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), atuarão em 58 especialidades de nível superior e na área administrativa (nível médio). Cerca de mil pessoas lotaram o auditório para as boas-vindas, que contou ainda com mensagem em vídeo do governador Eduardo Leite, que está em agenda oficial no Rio de Janeiro, e palestra do professor, historiador e escritor Leandro Karnal.

LEIA TAMBÉM: Mercado de trabalho gaúcho segue em expansão no quarto trimestre de 2024

"Ser servidor público é uma missão, sendo efetivo, temporário ou eleito pelo voto. O atendimento às necessidades das pessoas deve ser a nossa principal motivação e, nesse momento de reconstrução que o Estado está vivendo, vocês chegam para fazer a diferença”, destacou o governador Eduardo Leite.

A contratação temporária, aliada à nomeação de servidores efetivos – entre Analistas de Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analistas de Planejamento e Orçamento – integra uma política contínua de gestão e desenvolvimento de pessoas iniciada em 2019.

"Vocês estavam sendo muito aguardados por todos nós. Temos muito trabalho a fazer. Depois de maio de 2024, precisamos fazer uma revolução nos investimentos do Estado e não se executam políticas públicas sem pessoas. Temos um objetivo em comum, que é melhorar a vida da sociedade gaúcha", afirmou o vice-governador Gabriel Souza.

Processo inovador



O processo seletivo para contratação de servidores temporários, aberto pelo governo do Estado em novembro de 2024, teve interesse de 86,2 mil pessoas de todo do Brasil, mais de 56 mil inscrições homologadas e 10 mil nomes aprovados após a avaliação dos currículos. A alta procura demonstrou que a reestruturação das carreiras colocou o Rio Grande do Sul na rota dos locais desejados para se trabalhar por profissionais de diversas áreas.

"Esta contratação robusta e centralizada é inédita no Brasil, pois o natural seria que cada secretaria fizesse seu próprio processo seletivo, o que acarretaria prazos diferentes de admissão”, ressaltou a secretária Danielle Calazans.

A recepção contou ainda com a palestra “Caminhos da Reconstrução: Servir com propósito", ministrada pelo professor, historiador e escritor Leandro Karnal, em que destacou a resiliência do povo gaúcho e destacou atributos necessários para servidores na missão de reconstruir o Estado.