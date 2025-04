Idade para aposentadoria de mulheres policiais pode ser mudada

O Supremo Tribunal Federal (STF) registrou neste domingo (13) três votos para confirmar a suspensão da regra que igualou em 55 anos a idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres policiais civis e federais. A Corte está decidindo se referenda a decisão individual do ministro Flávio Dino, relator do caso, para suspender a regra, prevista na Emenda Constitucional 103/2019, aprovada durante o governo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.

Em outubro do ano passado, o ministro Flávio Dino fixou que a idade para aposentadoria de mulheres policiais civis e federais deve seguir o critério de três anos de redução em relação ao período dos homens, ou seja, 52 anos. A medida deve ser adotada até que o Congresso Nacional crie nova regra. A análise da questão é motivada por uma ação protocolada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol do Brasil). Em outubro do ano passado, odeve seguir o critério de três anos de redução em relação ao período dos homens, ou seja, 52 anos. A medida deve ser adotada até que o Congresso Nacional crie nova regra. A análise da questão é motivada por uma ação protocolada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol do Brasil).

Segundo a entidade, o Congresso Nacional desconsiderou a diferenciação constitucional de gênero entre homens e mulheres para concessão de aposentadoria especial. Até o momento, o STF registra placar de três votos para manter a decisão. Além de Flávio Dino, votaram os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Faltam os votos de oito ministros. O caso é julgado no plenário virtual da Corte, modalidade na qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. A votação vai até quinta-feira (24).