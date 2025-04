Desembargador João Batista Pinto Silveira é eleito presidente do TRF4

O desembargador João Batista Pinto Silveira foi eleito hoje (10), em sessão extraordinária do Plenário, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) para o biênio 2025-2027. A desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha será a vice-presidente e a desembargadora Salise Monteiro Sanchotene a corregedora regional da Justiça Federal da 4ª Região. A posse deve ocorrer no dia 20 de junho.

Silveira agradeceu sua eleição, realizada por aclamação pelo Plenário do TRF4, e ressaltou que a humildade é o valor maior que todos que detêm o poder devem ter. "Há 20 anos, quando assumi como desembargador, fui tomado de emoção por passar a fazer parte de uma corte que tanto admirava. Conto com todos para que possamos seguir prestando um excelente serviço aos cidadãos", declarou o novo presidente.



Também foram eleitos os desembargadores titulares e suplentes para os demais cargos de gestão do tribunal, que são:



João Pedro Gebran Neto, como vice-corregedor regional; Maria de Fátima Freitas Labarrère e Leandro Paulsen, como conselheiros do Conselho de Administração; Loraci Flores de Lima e Hermes Siedler da Conceição Júnior, como suplentes do Conselho de Administração; Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, como diretor da Escola Judicial de Magistrados e Servidores (Emagis); Luiz Carlos Canalli, como vice-diretor da Emagis; Osni Cardoso Filho e Taís Schilling Ferraz para o Conselho Consultivo da Emagis; Rogerio Favreto, como coordenador da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais (Cojef); Marcelo De Nardi, como vice-coordenador da Cojef; Altair Antônio Gregório, como coordenador do Sistema de Conciliação (Sistcon); Gisele Lemke, como vice-coordenadora do Sistcon; Ana Cristina Ferro Blasi, como ouvidora; Alexandre Gonçalves Lippel, como vice-ouvidor.



O desembargador Fernando Quadros da Silva, atual presidente, encerrou a sessão que elegeu o 20º presidente do TRF4 desejando sucesso aos novos gestores e agradecendo os elogios à sua gestão. "Divido as homenagens com os servidores. Nosso tribunal tem um quadro qualificado de diretores, formando uma máquina que muitas vezes anda por si", completou Quadros da Silva.