Prefeitura mobiliza equipes diante da previsão de novo temporal em Porto Alegre

O prefeito Sebastião Melo coordenou uma reunião nesta quarta-feira (2) com as equipes do município no Centro Integrado de Comando de Serviços de Porto Alegre (Ceic) e também representantes da CEEE Equatorial e do Corpo de Bombeiros. O objetivo foi definir ações diante do novo alerta de temporal entre esta quarta e a quinta-feira (3). Na segunda-feira, a Capital foi atingida por fortes chuvas e ventos de até 111 km/h, que causaram alagamentos, destelhamentos, queda de árvores e fios, entre outros problemas.Conforme informações da Defesa Civil Municipal e da Catavento Meteorologia, a chegada de uma nova frente pode resultar em 40mm de chuva sobre a cidade e rajadas de vento de até 80 Km/h. O período mais crítico deve ocorrer entre a tarde e a noite desta quarta, sendo o alerta válido até as 9h de quinta-feira.“O trabalho preventivo é essencial para minimizar os impactos de um possível temporal. Nossas equipes e órgãos responsáveis estão mobilizados para responder com eficiência no atendimento à população e à recuperação da infraestrutura da cidade”, afirmou Melo.A prefeitura recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo, ficando afastada de áreas alagadas, arroios e rios. Moradores de regiões de risco devem buscar abrigo seguro ou recorrer aos locais disponibilizados pela prefeitura, caso necessário.Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros via 193. O monitoramento seguirá em tempo real, e novas informações poderão ser divulgadas conforme necessário.