Aeroporto Salgado Filho retoma operações após temporal

A chuva desta segunda-feira (31) ocasionou transtornos aos parceiros do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Devido às condições climáticas, os pousos e decolagens ficam suspensos por cerca de 40 minutos, entre 17h02 e 17h43. Segundo a Fraport, concessionária que administra o aeroporto, o terminal opera dentro da normalidade.



Em nota, a Fraport informou que “os voos com destino a Porto Alegre ficaram em órbita até a liberação para pousos, e os voos em solo permaneceram até a autorização para decolagem”. As rajadas de vento ultrapassaram os 100km/h. Nas redes sociais, passageiros também relataram falta de energia no local.

Confira a nota da Fraport:



“No final da tarde desta segunda-feira (31), um forte temporal atingiu Porto Alegre e também a região do Aeroporto Salgado Filho, com ventos superiores a 100km/h. Entre 17h02 e 17h43 as operações foram suspensas devido ao vento e incidência de raios. Os voos com destino a Porto Alegre ficaram em órbita até a liberação para pousos, e os voos em solo permaneceram até a autorização para decolagem. No momento o aeroporto opera com normalidade para pousos e decolagens”.