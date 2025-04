Trensurb está fora de operação entre as estações Mercado e Canoas

Em razão da chuva e das rajadas de vento desta segunda-feira (31) e Porto Alegre e na Região Metropolitana, o trem está fora de operação entre as estações Mercado e Canoas. Segundo a Trensurb, não há previsão de normalização do sistema. O restante das estações opera dentro da normalidade.



Por meio de nota, a empresa informou que serão ofertados ônibus gratuitos para a população realizar o transporte no trecho afetado. Segundo o alerta da Defesa Civil de Porto Alegre, a chuva pode chegar aos 100 milímetros.

Leia a nota na íntegra:



Devido a danos ao sistema de alimentação de energia dos trens, causados pelo temporal, a operação do metrô no trecho entre as estações Mercado e Canoas está suspensa, sem previsão de normalização. Ônibus gratuitos oferecidos pela Trensurb irão realizar o transporte no trecho afetado. Os trens seguem circulando no trecho de Mathias Velho a Novo Hamburgo.