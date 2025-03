Estudo aponta índices preocupantes de mortalidade em pacientes pós-cirúrgicos na AL

Uma pesquisa sobre desfechos de pacientes após cirurgias, baseada nos registros de 22 mil pacientes de 17 países da América Latina, traz dados alarmantes: cerca de 15% dos pacientes desenvolvem alguma complicação no pós-operatório e, dentro desse grupo, um em cada sete morre antes mesmo de receber alta hospitalar. O estudo faz parte de uma iniciativa global e teve como uma das pesquisadoras responsáveis na América Latina a professora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Luciana Cadore Stefani.

As infecções hospitalares estão entre as complicações mais comuns, reforçando a necessidade de medidas de controle mais eficazes dentro das instituições de saúde. Outro ponto crítico identificado foi a falta de critérios consistentes para definir quando um paciente deve ser encaminhado para Terapia Intensiva. Os dados mostram que um em cada três pacientes que foram a óbito nunca chegou a receber cuidados intensivos, evidenciando a necessidade de maior atenção e treinamento das equipes para identificar riscos precocemente.



Investir na melhoria do cuidado pós-operatório



No total, 477 pacientes faleceram no pós-operatório, o que se observa é que a capacidade de resgatar pacientes com complicações pós-operatórias ainda é muito baixa. "Embora a taxa de complicações cirúrgicas na América Latina seja semelhante à de outros países, a proporção de pacientes que morrem após uma complicação é significativamente maior", explica a professora Luciana Stefani, que também lidera a diretoria de Ensino do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

"Falamos muito sobre reduzir as filas de espera para cirurgias, mas também precisamos investir na melhoria do cuidado pós-operatório, garantindo a detecção e o tratamento precoce de problemas como infecções e complicações cardiovasculares. Isso pode reduzir de forma significativa a morbimortalidade associada às cirurgias", destaca.

Stefani acrescenta que, diante da crescente demanda por procedimentos cirúrgicos e da limitação de recursos, "é essencial repensar os modelos de gestão e distribuição de verbas em países tão complexos como o Brasil".