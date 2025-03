Frente fria avança no RS e traz chuva a partir desta segunda-feira

O avanço de uma frente fria influencia o tempo em todo o Rio Grande do Sul no começo desta semana. As primeiras horas da manhã tem a presença do sol na maior parte das cidades, mas já com chuva na fronteira com o Uruguai, que é de onde vem a frente.

A frente avança no transcorrer desta segunda-feira (31) com nuvens carregadas trazendo chuva. Segundo a MetSul Meteorologia, a maior chance de chuva é no Sul e Campanha, com pancadas de chuva na divisa com Santa Catarina, e temporais isolados. e mais isolada na divisa com SC.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens durante parte do dia. As temperaturas entram em gradativa elevação trazendo outro dia bastante quente. Porém, as nuvens vão aparecendo e até terminar a segunda-feira há previsão de chuva. Importante destacar que há chance de temporais isolados pela região.



RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 33°C

Mínima: 17°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 33°C

Mínima: 21°C