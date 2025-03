Primeira semana de abril será de chuva e queda de temperaturas em Porto Alegre

MetSul Meteorologia grande parte do Centro e Sul do Brasil enfrenta estiagem, com mais de 250 municípios gaúchos afetados por seca.



O mês de abril costuma marcar a transição para um padrão mais típico de outono, diferentemente de março, que ainda alterna dias quentes com períodos amenos ou frios. Em abril, os dias de calor tornam-se menos frequentes, enquanto as madrugadas mais frias ganham espaço.



Chuva e variação térmica na primeira semana Abril de 2025 inicia sob condições distintas das observadas no mesmo período do ano anterior. Enquanto em 2024 o El Niño ainda influenciava o clima, este ano o Oceano Pacífico Equatorial apresenta águas ligeiramente mais frias, com a parte Leste mantendo temperaturas mais elevadas, conforme explica a. Além disso,

A virada do mês será marcada pela passagem de duas frentes frias. De acordo com a MetSul Meteorologia, esses sistemas trarão instabilidade, mas a chuva será irregular, o que pode não ser suficiente para aliviar a estiagem no Sul do país.



A primeira frente fria atua entre 31 de março e 1º de abril. Em Porto Alegre, no último dia do mês, os termômetros variam entre 22°C e 34°C, com calor predominando antes da chegada da instabilidade. Entre terça (1º) e quarta-feira (2), a chuva se intensifica, e as temperaturas caem significativamente. Na terça, as máximas não passam de 20°C – uma queda de 14°C em relação ao dia anterior. Na quarta, há leve recuperação, com temperaturas entre 20°C e 24°C.



Na quinta-feira (3), a precipitação diminui, mas as mínimas ficam em torno de 19°C. Na sexta (4), a chuva persiste de forma fraca, e as madrugadas ficam mais amenas, com termômetros podendo marcar 16°C. O fim de semana segue com tempo estável, mas frio: no sábado (5), as mínimas podem chegar a 13°C, e as máximas não ultrapassam 19°C, em um cenário de sol entre nuvens.