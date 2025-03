Universidades dos EUA querem atrair estudantes brasileiros em evento em Porto Alegre

studantes interessados em cursar o ensino superior nos Estados Unidos terão uma oportunidade única de conhecer diretamente os caminhos para ingressar em universidades americanas. No dia 1º de abril, das 14h30 às 18h, o Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano (Rua Riachuelo, nº 1257), em Porto Alegre, será palco do Welcome Day.

• LEIA TAMBÉM: Escolas relatam erros e falta de organização na entrega de uniformes da rede estadual



O evento, voltado para estudantes e pais que desejam obter informações detalhadas sobre programas acadêmicos, bolsas de estudo e as vantagens de estudar no exterior, terão oportunidade de participar de palestras, esclarecer dúvidas e ter contato direto com representantes de diversas instituições de ensino norte-americanas.



Entre as instituições confirmadas, destaca-se a Babson College, considerada a segunda melhor universidade dos Estados Unidos, além de outras renomadas instituições internacionais como Chapman University, University ofWest Georgia, Rollins College, Lynn University, High Point University, Penn State, Lakehead University, Foothill DeAnza College, Florida InternationalUniversity e Wren Travel. As inscrições podem ser feitas no link: https://www.sympla.com.br/evento/welcome-day/2860224

O evento, voltado para estudantes e pais que desejam obter informações detalhadas sobre, terão oportunidade de participar de palestras, esclarecer dúvidas e ter contato direto com representantes de diversas instituições de ensino norte-americanas.Entre as instituições confirmadas, destaca-se a Babson College, considerada a segunda melhor universidade dos Estados Unidos, além de outras renomadas instituições internacionais como Chapman University, University ofWest Georgia, Rollins College, Lynn University, High Point University, Penn State, Lakehead University, Foothill DeAnza College, Florida InternationalUniversity e Wren Travel. As inscrições podem ser feitas no link: https://www.sympla.com.br/evento/welcome-day/2860224

Palestras e painel de discussão





Além da possibilidade de interagir diretamente com representantes universitários durante o evento, a programação contará com o painel Cultural Talks: Oportunidades e Desafios de Estudar no Exterior, que discutirá os desafios e benefícios de uma formação acadêmica nos Estados Unidos. O painel contará com importantes especialistas da área como Paula Cundari, da Feevale, Bruno Britto, da Pan American School, além do presidente do Instituto Cultural, Paulo Afonso Pereira, e o Diretor-executivo, João Rios.



“Com um sistema educacional altamente competitivo e diversificado, as universidades dos Estados Unidos oferecem uma ampla variedade de cursos, bolsas de estudo e programas específicos para alunos internacionais. No entanto, compreender os processos de admissão, requisitos acadêmicos e possibilidades de financiamento éfundamental para aumentar as chances de aceitação. O primeiro passo para quem deseja estudar no exterior é pesquisar sobre as instituições, seus programas acadêmicos e as condições para estudantes estrangeiros. Informar-se sobre testes obrigatórios, como o TOEFL ou IELTS para proficiência em inglês, e exames como o SAT ou ACT, que são exigidos em muitas universidades, também é essencial. Tudo isso estará à disposição de pais e estudantes durante o evento no Instituto Cultural”, destaca o presidente do Instituto Cultural, uma das instituições mais tradicionais do Rio Grande do Sul.



Haverá também um momento especial de interação entre os palestrantes e o público, permitindo que os participantes esclareçam dúvidas e aprofundem os temas discutidos no painel.



“O sonho de estudar nos Estados Unidos está cada vez mais presente entre estudantes brasileiros que desejam uma formação acadêmica de alto padrão e, principalmente,novas oportunidades de carreira. No entanto, para transformar esse sonho em realidade, é essencial buscar informações detalhadas e estabelecer contato direto com universidades norte-americanas. O Instituto Cultural promove essa atividade justamente para dar essa oportunidade e tornar mais fácil a concretização desse sonho”, destaca João Rios.



Programação completa



14h30 às 15h – Welcome Coffee



15h às 16h15 – Feira Internacional: Wren Brazil Tour



16h20 às 17h20 – Cultural Talks: Oportunidades e Desafios de Estudar no Exterior



17h20 às 17h40 – Interação do Público com Palestrantes



18h – Encerramento