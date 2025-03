Primeiro ciclone extratropical do ano se forma nos próximos dias no Estado

A partir desta quinta-feira (27), cenário de instabilidade é previsto para o Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul Metereologia, um ciclone extratropical, o primeiro de 2025, se configura no Oceano Atlântico a sudeste do Estado entre o final da sexta (28) e a primeira metade de sábado (29). Porém, desde a quinta-feira são esperadas tempestades fortes, rajadas de vento e queda de granizo em vários pontos do território gaúcho.

Também conforme a MetSul Metereologia, a tendência é de que o ciclone não permaneça em terra por muito tempo, e se afaste rápido para alto mar. No sábado, a previsão é de predomínio do ar seco, com sol e aumento da temperatura.

Defesa Civil emite alerta para a Capital

A Defesa Civil Municipal de Porto Alegre emitiu alerta para chuva intensa entre a tarde de quinta-feira, e a noite de sexta-feira. Com previsão de alta precipitação, rajadas de vento de até 50 km/h, descargas elétricas e queda de granizo, os acumulados podem chegar a 40mm.

Segundo a Defesa Civil, se recomenda que os moradores evitem enfrentar o mau tempo e se afastem de áreas alagadas, arroios e rios. Atenção deve ser redobrada para moradores de áreas vulneráveis e de risco, que devem buscar abrigo seguro ou utilizar as estruturas disponibilizadas pela Prefeitura. O órgão também recomenda manter distância de postes, árvores e placas de sinalização, que podem ser derrubadas pelos ventos.

Porto Alegre

Previsão para os próximos dias, segundo a MetSul:

Quinta-Feira 27/03

Chuva



Mínima: 21ºC

Máxima:27ºC

28/03 Sexta-Feira

Chuva isolada



Mínima: 20ºC

Máxima: 23ºC

29/03 Sábado

Sol e nuvens

Mínima: 20ºC

Máxima: 25ºC

Domingo

Sol e nuvens



Mínima: 21ºC

Máxima: 30ºC