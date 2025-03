Palácio Piratini retoma programação de visitas no último final de semana de março

Após uma pausa entre os meses de novembro e fevereiro, o Palácio Piratini volta a abrir um final de semana por mês para visitações. O retorno será nos dias 29 e 30 de março. Durante a atividade, o público poderá conhecer as alas Governamental e Residencial da sede do governo do Estado. As inscrições são gratuitas e abrem na segunda-feira (24), às 12h, no site do Palácio -palaciopiratini.rs.gov.br. No sábado (29), a atividade será realizada às 9h, 10h e 11h.

Já no domingo (30), o passeio acontece às 9h, 10h, 11h, 14h, 15h e 16h. Em cada um dos horários, haverá mediação de servidores do Piratini, que contam a história da edificação e contextualizam obras do acervo e detalhes da arquitetura. As vagas são limitadas a 35 participantes por grupo.