Aniversário de 253 anos de Porto Alegre tem programação diversificada

Porto Alegre celebra 253 anos em 26 de março com uma programação diversificada. Nos próximos dias, estão previstos shows musicais, exposições de arte, corridas, eventos esportivos e o tradicional Baile da Cidade, que irá acontecer no sábado, 29, no Parque da Redenção, com 15 atrações.

* programação sujeita a alteraçõesSTU Pro Tour, no trecho 3 da Orla- Atividades ambientais promovidas pela Smamus.8h - Corrida do Aniversário de Porto Alegre (parceria com Sesc-RS)Local: em frente ao Paço Municipal - Praça Montevidéu, 10, bairro Centro Histórico;8h - Pedal das Chaminés: em parceria com o Shopping Total, ciclistas irão do shopping até a usina (ida e volta);9h30 - 47 anos do Brique da RedençãoExposição de carros antigos, que sairão do Shopping Total até o brique;18h - Tributo a Elis – show com a cantora Marguerite Silva SantosLocal: Estátua de Elis Regina na Orla do Guaíba;10h30 - Dança ComunidadeLocal: Solar Paraíso - Travessa Paraíso, 71, bairro Santa Tereza;12h - Churrasco SolidárioLocal: Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público, bairro Centro Histórico;8h30 - Ação educativa cultural com alunos de escolas da rede pública de ensino para 150 Crianças.Local: Museu Joaquim José Felizardo – rua João Alfredo, 582, bairro Cidade Baixa;11h - Encontro da Cultura com pessoas que circulam pelo Centro para cantar o “Parabéns a você” pelos 253 anos de Porto Alegre.Local: Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéu, 10 - Centro Histórico)Palco inclusivo disponível para apresentações artísticas e culturais.18h - Exposição Paisagens de Porto Alegre na pintura de Érico Santos – Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéo, 10), bairro Centro Histórico;18h - Aniversário da Cinemateca Capitólio, com entrega de melhorias no centro cultural – rua Demétrio Ribeiro, 1.085, bairro Centro Histórico;19h - Cerimônia de premiação do Açorianos de Teatro Adulto, Circo e Tibicuera de Teatro Infantojuvenil - Teatro de Câmara Túlio Piva: rua da República, 575, bairro Cidade Baixa;19h - Cerimônia de Premiação do Açorianos de Artes Visuais - Teatro de Câmara Túlio Piva: rua da República, 575, bairro Cidade Baixa;14h - Exposição Road Sense I: na Biblioteca Municipal Josué Guimarães – avenida Erico Verissimo, 307, bairro Cidade Baixa;15h - Baile da Cidade, no Parque da Redenção;Atrações: DJ Carol; Roda de Capoeira; Cláudia Quadros; Conjunto de Folclore Internacional Os Gaúchos; Nego Izolino; CTG Estância da Azenha; Xandele; Alma Gaudéria; Negra Jack; Banda Municipal 100 anos; Tributo a Charlie Brown; escolas de samba Mocidade da Lomba do Pinheiro, União da Tinga e Imperadores do Samba; Papas da Língua.12h - Circuito de Blocos da Orla - Edital FumproarteLocal: avenida Augusto de Carvalho, no Centro Histórico;16h - Desfile do Bloco Areal da BaronesaLocal: Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa;17h - Circuito de Blocos Zona Norte - Edital FumproarteLocal: Praça México, no bairro Rubem Berta;12h - Circuito de Blocos Leste - Edital FumproarteLocal: Praça da Juventude - Parada 12 A, bairro Lomba do Pinheiro;15h - FavelaFolia - Apresentação de Blocos Carnavalescos – AMAVTRONLocal: avenida Cruzeiro do Sul - Esplanada da Grande Cruzeiro;17h - Carnaval de Rua nas Ilhas - apresentação de escolas de samba e blocosLocal: Colônia de Pescadores Z5, Ilha da Pintada;17h - Carnaval de Rua - Circuito de Blocos Zona Sul - Edital FumproarteLocal: Praça Macedônia, no bairro Restinga;12h – Apresentação de Rodrigo Almada e bandaLocal: Praça Nelson Marchezan – bairro Cohab Costa e Silva;