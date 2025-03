Prefeitura de Porto Alegre anunciará o reajuste da tarifa de ônibus na manhã desta sexta-feira

A prefeitura de Porto Alegre divulgará nesta sexta-feira (21), às 9h, o novo valor da tarifa de ônibus na Capital. O anúncio será feito em coletiva de imprensa no Paço Municipal, com a presença do prefeito Sebastião Melo, do secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, e do presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Pedro Bisch Neto. Além do reajuste da passagem, a prefeitura promete anunciar "grandes novidades" para os sistemas de táxis e lotações.

A tarifa de ônibus está congelada em R$ 4,80 desde julho de 2021, apesar do aumento nos custos operacionais. O novo valor será definido após meses de discussões e leva em conta, segundo o Executivo municipal, fatores como a alta do diesel, a desoneração da folha de pagamento dos rodoviários e a ausência de subsídios federais para a gratuidade de idosos.

Cálculos baseados na inflação acumulada desde o último reajuste indicam que a passagem poderia chegar a R$ 5,92 apenas com a correção pelo IPCA. Em cidades da Região Metropolitana, os aumentos aplicados no início de fevereiro elevaram as tarifas em até 14,21%. Por exemplo, a tarifa para os usuários de Alvorada passou de R$ 6,30 para R$ 7,15, e para os de Viamão, de R$ 6,85 para R$ 7,85.

Atualmente, o sistema de transporte público de Porto Alegre depende fortemente de subsídios municipais. Em 2023, a prefeitura repassou R$ 137 milhões às empresas de ônibus. Para 2024, a previsão era de R$ 132 milhões, antes do impacto da enchente histórica e da alta dos combustíveis, mas os valores atualizados ainda não foram divulgados.

Além do transporte coletivo, a prefeitura também anunciará o reajuste na bandeirada dos táxis, atualmente fixada em R$ 6,26. Os taxistas pedem um aumento de 10,96%, que deve ser acatado. O último reajuste, de 20,7%, ocorreu em outubro de 2023.

Já o sistema de lotações enfrenta uma crise histórica, com queda no número de passageiros e dificuldades financeiras. A Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação (ATL) reivindica mais subsídios para manter a operação. A expectativa é de que as medidas anunciadas tragam respostas para essas demandas.