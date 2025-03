Outono será de pouca chuva e altas temperaturas no RS

Com início às 6h02min desta quinta-feira (20), o outono se estende até o dia 20 de junho. No Rio Grande do Sul, segundo a MetSul Meteorologia, a estação será marcada por pouca chuva e altas temperaturas, diferentemente do ano passado, quando ocorreram as enchentes.

O período que sucede o verão começa com o Oceano Pacífico sob neutralidade, ou seja, sem a influência do El Niño ou La Niña. A tendência é que as condições permaneçam neutras, embora em parte da estação ocorra mudanças de temperatura da superfície do mar sem que seja caracterizado um evento clássico de El Niño. Conforme a Metsul, "a neutralidade é frequentemente confundida com normalidade, mas pode trazer tanto extremos de El Niño como de La Niña".

Em 2024, no Rio Grande do Sul, a estação foi marcado pela maior catástrofe climática do Estado, superando a enchente de 1941. No entanto, o cenário dos oceanos já era diferente em março. Conforme os modelos meteorológicos, o Oceano Pacífico estava aquecido, com temperaturas até 1,5°C acima da média. "Todos os oceanos do planeta estavam mais quentes, uma situação inédita", lembra a meteorologista Estael. Agora, o cenário dos oceanos é diferente, transitando para condição de neutralidade climática.

A variação de temperatura, no entanto, pode ocasionar ciclones extratropicais. "Isso não quer dizer que quando tiver ciclone haverá enchente. Nesses casos, irá depender da proximidade com o Rio Grande do Sul", explica Estael. O outono também marca a mudança no regime de chuva no Centro-Sul do Brasil. Enquanto no verão as precipitações se originam de nuvens carregadas que se formam pelo calor e a umidade alta, ou seja, por convecção, a partir do outono a chuva passa a ter como causa principal a passagem de frentes frias e centros de baixa pressão.

Em Porto Alegre, a média de precipitação no mês de abril será de 112 mm. Segundo Estael, a estação também será marcada pela presença de nevoeiros e geadas, principalmente na segunda metade de abril e no começo de maio. A possibilidade de neve não está descartada.

O primeiro dia da nova estação será sem chuva, sob influência do ar seco, e com temperaturas um pouco mais amenas. A região da Serra, segundo a meteorologista Estael Sias, da MetSul, terá mínimas entre 6°C e 7°C. Já nesta sexta-feira, o dia será marcado pela amplitude térmica, com máximas chegando próximas aos 36°C no Oeste do Estado, onde também há possibilidade de chuva em alguns pontos.