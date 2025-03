Rio Grande do Sul volta a ter altas temperaturas com massa de ar seco

A presença de uma massa de ar seco garante o sol entre algumas nuvens em todas as regiões do Estado. Porém, teremos algumas situações ao longo do dia. A segunda-feira começa com nevoeiros, sobretudo entre a Serra e o Centro do Estado, devido a temperatura amena/baixa ao amanhecer. Nas cidades próximas de Santa Catarina, há chance de chuva passageira no final do dia. Com isso, as temperaturas se elevam e podem passar dos 30°C.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o cenário não é diferente. O sol aparece, entretanto, como tem um pouco de vento soprando do mar trazendo umidade, vamos ter momentos de maior quantidade de nuvens. Temperaturas agradáveis e amenas ao amanhecer com um pouco de aquecimento ao longo do dia. A máxima na região pode chegar aos 29°C, enquanto a mínima fica nos 19°C.