Novo centro de diagnóstico do Grupo Hospitalar Conceição receberá aporte de R$ 240 milhões

Além de abrir o primeiro mutirão de exames e cirurgias do ano efetuado nos hospitais do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, aproveitou sua passagem pela capital gaúcha neste sábado (15) para anunciar o edital da licitação para a implantação de um novo centro de diagnóstico e terapia para o complexo. A unidade contará com um investimento de cerca de R$ 240 milhões provenientes do governo federal e levará aproximadamente três anos para ter a obra concluída.

“Quando esse centro de diagnóstico estiver pronto, o seu funcionamento vai significar mais 600 mil exames realizados por ano”, afirma o ministro. Padilha detalha que a unidade estará capacitada para fazer um conjunto de exames de média e alta complexidades, abrangendo análises laboratoriais, ressonâncias magnéticas, tomografias, endoscopias, entre outros. Ele ressalta que o foco é reduzir o tempo de espera de tratamento e dar mais conforto aos pacientes.

O novo empreendimento, que ficará ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde hoje existe um estacionamento, faz parte das iniciativas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e terá nove andares. Neste sábado ainda, Padilha participou da abertura do serviço de radioterapia do Centro de Oncologia e Hemoterapia do GHC. Esse Centro de Oncologia, que presta atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), foi inaugurado no ano passado pelo governo federal e é resultado de um aporte de R$ 144 milhões.

Outra melhoria prevista para o GHC é a reforma do ambulatório do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que deve ficar pronta ainda em março e permitirá a realização de 10.082 consultas mensais. Além disso, está prevista a construção do Centro de Pacientes Críticos e Cirúrgicos, que ampliará a capacidade cirúrgica do hospital de 16 para 20 salas operatórias. Também está programada a reforma no 4º andar do hospital, que proporcionará 76 novos leitos, e a instalação de um novo bloco cirúrgico e um Centro de Materiais Estéreis, que permitirá a expansão das cirurgias.

Quanto ao mutirão de exames e cirurgias nos hospitais do Grupo Hospitalar Conceição, o foco da iniciativa será na saúde de mulheres e pacientes com câncer e a medida vai diminuir o tempo de espera dos diagnósticos e acelerar a realização de cirurgias eletivas. Em um dia, a ação pretende alcançar 339 atendimentos – 88 cirurgias gerais, pediátricas, ginecológicas, ortopédicas, entre outras especialidades, e 251 exames, que incluem mamografias, biópsias de mama, e eletrocardiogramas.