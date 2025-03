Vereadores realizam vistoria no Parque Farroupilha

A pedido do prefeito do Parque Farroupilha, Roberto Ivan Jakubaszko, representantes da Comissão de Saúde e Meio Ambiente (Cosmam) da Câmara de Vereadores de Porto Alegre realizaram vistoria no local na manhã desta quinta-feira (13). O objetivo da visita foi o de observar as principais demandas locais e, posteriormente, buscar soluções.

Entre as queixas apresentadas por Jakubaszko, estão a fata de luz nos banheiros públicos, o abandono da estrutura que servia para venda de ingressos do trenzinho, a situação das árvores no local onde ocorre o brique aos domingos e o estacionamento irregular de carros.

“Na João Pessoal tem umas 80 pau-ferro, e quando a Cootravipa vem limpar, ela passa a roçadeira na base da árvore. Em dois, três meses ela começa a secar e cai. Sem contar que já tivemos mais de 10 mil vegetais e hoje não temos a metade. Isso aqui é um parque, não gostaríamos que isso virasse uma praça”, destaca o prefeito da praça.

A presidente da Cosmam, vereadora Tanise Sabino (MDB), afirmou que pretende conversar com os envolvidos nas situações relatadas e encaminhará pedido de providências ao prefeito Sebastião Melo.