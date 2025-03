Culturatech abre inscrições para escolas públicas terem imersão em cultura e robótica

Impulsionar a inovação e a educação tecnológica por meio da arte é o objetivo do projeto Culturatech - Criatividade Programada que acaba de ser lançado e traz uma oportunidade única para escolas públicas receberem uma imersão em robótica voltada para crianças de 8 a 12 anos. A iniciativa tem início com a abertura de dois editais, um para monitores e outro para escolas de todo Rio Grande do Sul interessadas, priorizando instituições impactadas pelas enchentes ocorridas em maio de 2024. As inscrições vão até o dia 25 de março.

"O Culturatech representa uma oportunidade para as escolas atingidas, contribuirá para sua reestruturação e, sobretudo, para o futuro dos alunos. Ao trazer a cultura Maker como aliada do aprendizado, transformamos o ambiente escolar em um espaço de experimentação e aplicação do conhecimento, onde a criatividade e a inovação caminham lado a lado com a educação", comenta Luciana Tondo, sócia da Amora Produções Culturais, responsável pela execução do projeto.

Serão selecionadas duas escolas que receberão um curso de robótica e criatividade, durante seis meses, com abordagens de temas como lógica, programação, hardware, artes, identidade cultural e sustentabilidade. Totalizando 576 horas, o intensivo deve formar 160 alunos por escola. Os alunos usarão materiais reciclados para criar robôs representando elementos culturais locais, que serão exibidos ao público em uma mostra ao final do projeto. Além da capacitação dos alunos, o projeto inclui formação para monitores e professores, para que possam receber e aprender ferramentas para uso da linguagem da robótica dentro da sala de aula.

Outro benefício do Culturatech é a criação de uma Sala Criativa - um ambiente de aprendizado dinâmico onde qualquer pessoa pode criar, experimentar e compartilhar soluções, mesmo sem conhecimento prévio em tecnologia. O espaço será equipado com ferramentas digitais, tecnológicas e materiais recicláveis, incentivando o aprendizado prático e sustentável.

"O projeto une tecnologia e cultura em um aprendizado inovador e a formação de professores e monitores garante que esse conhecimento seja alcançado e se multiplique dentro das salas de aula para transformar a educação e a comunidade", explica Eloir Rockenbach, coordenador técnico e pedagógico do projeto.

O edital para monitores contemplará estudantes da área cultural e/ou tecnológica e que tenham facilidade de trabalhar com tecnologia e pedagogia, para capacitarem os alunos posteriormente, a partir de orientação e acompanhamento semanal com especialistas do projeto. Os selecionados receberão uma bolsa mensal de 2 mil reais, pelo período de sete meses. Além de critérios técnicos, serão feitas entrevistas para a seleção dos profissionais que irão atuar no projeto.



Campeonato de Robótica



Após a capacitação dos professores e contratação dos monitores, o Culturatech será lançado para os alunos das escolas contempladas, buscando atrair interessados. O ápice do projeto será um campeonato de robótica com o tema reciclagem, promovendo desafios criativos e inovadores. Será montada uma arena em cada escola selecionada para uma competição entre robôs controlados por alunos previamente inscritos.



Escolas prioritárias e critérios de seleção



Considerando os desafios enfrentados pelo estado após as enchentes de maio de 2024, os editais do Culturatech estão voltados especialmente para instituições públicas do Rio Grande do Sul impactadas pelo desastre. Os critérios para seleção incluem:

• Ter sido diretamente impactada pelas enchentes;

• Possuir um espaço disponível de aproximadamente 30m² para a instalação da Sala Criativa;

• Ter pelo menos 160 alunos entre 07 e 12 anos para participação no projeto;

• Disponibilidade para receber uma visita técnica para avaliação da infraestrutura.



As inscrições para monitores e escolas já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 25 de março por meio dos editais disponíveis através dos links: bit.ly/4bvL4mx (Escolas) e bit.ly/3FkFdo1 (Monitores).

Sobre o Culturatech - Criatividade Programada



Um projeto inovador que une arte, educação, tecnologia e sustentabilidade para fomentar a inclusão digital e o desenvolvimento criativo de crianças e jovens. Por meio da robótica e da cultura Maker, a iniciativa visa fortalecer o ensino público, proporcionando experiências de aprendizado que preparam os alunos para os desafios do século XXI. O projeto Culturatech: Criatividade Programada, Pronac 2315374, é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com produção da Amora Produções Culturais e patrocínio do Nubank.