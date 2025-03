Morre aos 72 anos o diretor administrativo Idir Paludo, Tito, em Nova Prata

Reconhecido pela liderança e carisma, o diretor administrativo Idir Paludo (Tito), faleceu nesta quarta-feira (12). A Vipal Borrachas comunicou, com pesar, o falecimento de Tito, que tinha 72 anos e deixa dois filhos.“É com grande tristeza e imenso pesar que comunicamos o falecimento de Idir Paludo (Tito), ocorrido nesta quarta-feira, 12 de março. Tito tinha 72 anos e deixa dois filhos. Detentor de um espírito de liderança e sempre muito querido por todos, atualmente exercia a função de Diretor Administrativo da Paludo Participações”, diz a nota. O velório acontece na Câmara de Indústria e Comércio, na Avenida Cônego Peres, 550, em Nova Prata, na Serra Gaúcha, com início previsto para as 23h30min desta quarta. Já o sepultamento será às 15h do dia 13 de março, no Cemitério Municipal de Nova Prata, localizado na Rua São Cristóvão s/n.Nas redes sociais, a prefeitura de Nova Prata manifestou profundo pesar pelo falecimento de Idir Paludo. “Tito, figura estimada em nossa comunidade e ligado à história da Vipal Borrachas, deixa um legado de dedicação e contribuição para o desenvolvimento de nossa cidade. Neste momento de tristeza, a Administração Municipal se solidariza com familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa perda”, diz a nota.