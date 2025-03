Ponte da Ramiro Barcelos deve ser liberada apenas em outubro na Capital

As obras na ponte sobre o arroio Dilúvio, no encontro entre as ruas Ramiro Barcelos e São Luís com a avenida Ipiranga, tiveram o prazo de conclusão adiado para outubro pela prefeitura de Porto Alegre. Iniciado no final do ano passado, o trabalho deveria ter sido finalizado em fevereiro deste ano, mas novos problemas estruturais exigiram alterações no projeto original.

Conforme o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, o projeto inicial foi elaborado em 2023 e, por consequência, antes do período das enchentes. No entanto, ao iniciar a obra, a equipe técnica identificou um rompimento na estrutura de sustentação da ponte. “A estrutura superior da ponte está saudável, mas a parte inferior, que a sustenta, teve um rompimento, o que colocava-a em risco e todos os veículos que por ali transitassem”, explica.

Diante do problema, o trânsito foi interditado em outubro de 2024, e o projeto passou por ajustes para garantir a segurança da estrutura. A solução inicial previa apenas a recuperação das vigas, mas, com a nova avaliação, foi necessário refazê-las. “Criamos uma estrutura paralela para suportar o peso da ponte, o que aumentou os custos da obra”, afirma o secretário.

Assim, o orçamento inicial, de R$ 780 mil, precisou de um aditivo de 14%, elevando o valor final para R$ 908 mil. A homologação desse acréscimo deve ocorrer nos próximos dias.

Ainda, Flores esclarece que os problemas estruturais já existiam antes da cheia de maio do ano passado, mas foram agravados pela força da água. “A enchente não ultrapassou a ponte, mas impactou a parte inferior, onde a sustentação sofreu danos. Esse agravamento só foi percebido quando os técnicos instalaram os andaimes e fizeram uma análise mais detalhada”, detalha.

Trânsito

Enquanto as obras seguem, o trânsito na região precisou ser desviado. Motoristas que vêm pela rua Ramiro Barcelos, desde a avenida Protásio Alves, devem dobrar à direita na Ipiranga em direção ao Centro e, em seguida, à esquerda na rua Santana, onde podem acessar novamente a avenida no sentido bairro. No lado oposto, condutores que vêm pela rua São Luís devem converter à direita na Ipiranga, depois à esquerda na Silva Só e novamente à esquerda para retornar à Ipiranga no sentido Centro.

O secretário destaca que há planejamento para liberar o tráfego em uma das pistas antes da conclusão total da obra. “Assim que possível, pretendemos liberar uma das pistas e manter a outra interditada enquanto os trabalhos ocorrem na parte inferior da ponte”, explica Flores. No entanto, ainda não há uma data definida para essa liberação parcial, pois depende do ritmo de execução da obra.