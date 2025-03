Terça-feira será marcada pelo tempo firme e aumento das temperaturas no RS

O ingresso da primeira massa de ar frio do outono meteorológico (trimestre de março a maio) proporcionou as primeiras temperaturas baixas deste mês de março no Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul Meteorologia, pontos no interior do Estado registraram 7°C. A tendência é que as mínimas se mantenham baixas nos próximos dias.



Com nuvens durante a madrugada, a temperatura não caiu tanto em Porto Alegre e Região Metropolitana como em cidades do Interior, mas mesmo assim as mínimas foram mais baixas do que nas semanas anteriores. As estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) anotaram mínimas de 17,5ºC, tanto na estação de Belém Novo (zona Sul) como do Jardim Botânico (zona Leste).

Nesta terça-feira (11), uma massa de ar seco predomina, o que faz com que o dia seja marcado pelo sol, com significativa amplitude térmica no território gaúcho. O frio do amanhecer diminui e as mínimas ficam ao redor e acima de 10°C nas áreas da Campanha, Zona Sul e Serra Nordeste.



Durante a tarde o sol predomina entre nuvens com previsão de aquecimento gradativo com máximas de 27 a 29°C na maior parte das regiões. No Oeste e em parte do Centro do Estado a temperatura poderá passar de 30°C. Nas áreas da divisa com Santa Catarina poderá ocorrer pancadas de chuva e não se afasta chuva forte isolada nos Campos de cima da Serra.



Em Porto Alegre e na Região Metropolitana o dia também será de sol e nuvens. O vento predomina de Leste/Sudeste e deixa a sensação térmica agradável. As mínimas e máximas devem variar entre 18°C e 27ºC. Na quarta (12) e na quinta-feira (13), o tempo ficará úmido com céu nublado e pancadas de chuva poderão ocorrer. O vento será persistente com rajadas moderadas no quadrante Sul.