Simers realiza cerimônia de posse da gestão para o triênio 2025/2027

A gestão 2025/2027 do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) tomou posse na noite deste sábado (8), em Porto Alegre. A presidência será conduzida por Marcelo Matias, tendo Felipe Vasconcelos como vice-presidente, além dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Consultivo, Conselho de Representantes e Conselho Fiscal.Ao todo, mais de 90 diretores assumem a responsabilidade de atuar em prol da categoria médica em todo o território gaúcho. O evento ainda reuniu, pela primeira vez, todos os presidentes dos sindicatos médicos do Rio Grande do Sul: Marlonei Santos, de Caxias do Sul, Kleber Fisch, de Novo Hamburgo, Sandro Oliveira, de Rio Grande, e Walther Priesnitz, de Santa Maria.Além de autoridades da medicina e do setor saúde, prestigiaram a cerimônia figuras políticas como o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), a vice-prefeita, Betina Worm (PL), a presidente da Câmara Municipal da Capital, Comandante Nádia (PL), os deputados Luciano Zucco (PL), Marcel van Hatten (Novo) e Osmar Terra (MDB), além do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes. Representando a direção do Jornal do Comércio, o gerente comercial Guilherme Bunse marcou presença na posse.