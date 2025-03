Desfiles do Grupo Bronze na Restinga atraiu centenas de pessoas na noite de sábado

Na noite deste sábado (8), centenas de pessoas compareceram na Esplanada da Restinga, localizada no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, para prestigiar os desfiles das escolas de samba do Grupo Bronze, um evento que contou com a presença da Corte do Carnaval: o rei Momo Jeferson Amorim, a rainha Danyely Damasceno, a primeira princesa Josiane Luz e a segunda princesa Karen de Souza.



A festa teve início às 20h, com a apresentação de duas agremiações convidadas: a Imortal Tricolor e a Gaviões da Vila Nova. Os participantes das escolas contagiaram o público, que lotou a principal avenida do bairro. O evento foi organizado pela Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com a União das Escolas de Samba de Porto Alegre e Região Metropolitana (Uespa) e a União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre (UECGAPA).



A secretária municipal da cultura, Liliana Cardoso Duarte, ressaltou a relevância do evento, que trouxe arte e cultura para a periferia da cidade. "É uma noite de festa da cultura popular, de valorizar nossos artistas e oportunizar um lindo espetáculo ao povo que ama o Carnaval", destacou. Além da secretária, a festa contou com a presença do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e da primeira-dama, Valéria Leopoldino.

Após as apresentações das escolas convidadas, foi a vez das sete agremiações que compõem o Grupo Bronze em 2025: Academia de Samba Puro, Império dos Herdeiros, Unidos do Guajuviras, Acadêmicos da Orgia, Academia de Samba Cohab Santa Rita, Mocidade da Lomba do Pinheiro e Filhos da Candinha. Cada uma delas trouxe sua identidade e criatividade para a avenida, encantando o público presente.



O resultado das escolas vencedoras será anunciado no dia 17 de março, a partir das 14h30min, no Complexo Cultural do Porto Seco, encerrando com chave de ouro as comemorações do Carnaval 2025 em Porto Alegre.

Créditos: Prefeitura de Porto Alegre