Pesquisa indica que 32,9% dos delegados de polícia são mulheres no RS

Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, o Rio Grande do Sul mostra que ainda falta equilíbrio na divisão de gêneros entre delegadas e delegados. De acordo com balanço da Polícia Civil, as 164 delegadas na ativa representam 32,9% do efetivo. Apesar da porcentagem ainda ser baixa, é o maior número de mulheres nesse cargo nos últimos 10 anos, o que indica crescimento da força feminina na segurança pública.

Para a vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia do RS (Asdep) e titular da Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher de Viamão, Marina Dillenburg, a explicação para um equilíbrio ainda distante se dá pela masculinização da segurança até o fim do século passado, uma ideia ainda bastante presente na sociedade. “Há um entendimento de que todos os trabalhos relacionados à segurança são prioritariamente masculinos e todo esse entendimento é uma construção social que perdura por décadas. Ainda hoje os meninos brincam de policial, bombeiro e começam a elaborar ali um futuro possível. Não ocorre o mesmo com meninas. Apesar disso, estamos reconstruindo uma nova realidade”, comenta.