Consulado-geral chama mil dos 120 mil cadastrados para conseguir cidadania italiana no RS

É longa a fila de espera de descendentes de italianos no Rio Grande do Sul pela sonhada cidadania. São 120 mil postulantes cadastrados, segundo o Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre. O órgão oficial acaba de convocar os primeiros mil para agendar a entrega de documentos.

É a primeira chamada de 2025. A espera e a fila aumentaram sensivelmente desde a pandemia de Covid-19, que impactou a operação do consulado. Também a falta de pessoal consular tornou mais demorado o exame de pedidos.

"Nesta etapa, serão chamados mil números cadastrados para agendamento, o que pode contemplar até 5 mil pessoas", informa o consulado, em nota. O processo envolve cidadania "iure sanguinis", direito de sangue (no latim), que é conferida a quem não nasceu no país europeu, mas tem familiares que migraram ao Brasil. O Rio Grande do Sul é um dos principais redutos de imigrantes e descendentes no Brasil.

O consulado orienta que serão chamados cadastros com número 16.001 a 17.000. O prazo vai até 31 de março.

solicitação pode ser feita pelo e-mail [email protected], informando o número de agendamento e a lista dos familiares incluídos no processo", esclarece a autoridade consular. "Ainformando o número de agendamento e a lista dos familiares incluídos no processo", esclarece a autoridade consular.

Outro detalhe importante: apenas um familiar responsável, que faça parte dos requerentes, deverá se apresentar na data prevista, "com procuração simples e cópia do documento de identificação dos demais familiares".



O cônsul-geral, Valério Caruso, adianta que devem ser feitas novas convocações "logo em seguida". Segundo Caruso, a intenção é chamar em "curto período de tempo até o número 20.000 da fila".



O órgão vem fazendo esforço para agilizar os processos. Porto Alegre foi o segundo consulado do mundo em números de reconhecimento da cidadania italiana em 2024, atrás apenas de Buenos Aires, na Argentina. O consulado em Porto Alegre esclarece que todos os processos depositados até dezembro de 2023 estão em andamento.