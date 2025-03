Temperaturas seguem altas no Rio Grande do Sul até domingo

Mesmo com a possibilidade de chuva em algumas regiões do Oeste do Rio Grande do Sul, o Estado continua sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para onda de calor até o próximo sábado (8). As temperaturas cinco graus acima da média podem ocasionar riscos à saúde.



Ao longo desta quinta-feira (6), São Gabriel, na fronteira Oeste, novamente, ficou entre as cinco cidades com as temperaturas mais altas do Brasil. Os termômetros atingiram os 37,9°C no município, ficando apenas atrás de Patos, na Paraíba, que registrou 38°C. Em Porto Alegre, a máxima chegou aos 36°C.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a semana termina com ar quente e seco. Desta forma, o Estado não terá mudanças significativas no tempo e nem na temperatura no decorrer do dia. Para todas as regiões, a previsão continua indicando um dia de sol e nuvens. O calor seguirá intenso. No período da tarde, as máximas seguirão bem acima da média da época do ano.



Em Porto Alegre, a sexta-feira (7), será marcada por altas temperaturas. As mínimas e máximas devem variar entre 24ºC e 39ºC. Isto porque, conforme a MetSul, o Estado seguirá com o domínio de ar seco e quente, o que mantém o calor na mesma intensidade dos últimos dias. No sábado (8), a presença do sol seguirá em toda a região, sendo que ainda deverá predominar em parte do dia. O dia, no entanto, terá um aumento das nuvens da tarde para a noite. O calorão permanece, com pouca chance de chuva ao final do dia.



A instabilidade deve predominar sobre o território gaúcho a partir de domingo (8), com a chegada de uma frente fria.