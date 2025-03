RS deve apresentar temperaturas mínimas de até 10°C a partir de segunda-feira

Já tem algum tempo que os gaúchos estão se fazendo a mesma pergunta, quando essa onda de calor irá passar? Bom, de acordo com a MetSul Meteorologia, a resposta é domingo (09), quando a mínima poderá baixar da casa dos 20°C no Rio Grande do Sul. Em Bagé, os termômetros baixam para até 10°C ao longo da segunda-feira (10).

A MetSul aponta que, no RS, a temperatura está muito acima da média por 12 dias seguidos. O sábado (08) ainda deve ser muito quente na maior parte dos municípios, com marcas perto e ao redor de 40ºC em algumas cidades.

Já no domingo, a frente fria chega ao Estado acompanhada de chuva, pondo fim à longa onda de calor com queda acentuada da temperatura e marcas nos termômetros até 10ºC ou mais abaixo do que vinha se registrando nas tardes anteriores.



A MetSul ressalta que frente fria não significa frio, especialmente no período mais quente do ano entre dezembro e março, portanto, muitas vezes esses períodos podem trazer a presença de ventos mais fortes e chuvas e não necessariamente uma diminuição significativa de temperatura.

Em Porto Alegre, as mínimas apresentam uma pequena variação para semana que vem, ficando entre 17°C e 20°C. Já as máximas podem chegar até os 29°C.





Veja as previsões da MetSul para a próxima semana

Porto Alegre

• Domingo (09/03): 19°C a 28°C

• Segunda-feira (10/03): 19°C a 25°C

• Terça-feira (11/03): 20°C a 26°C

• Quarta-feira (12/03): 19°C a 25°C

• Quinta-feira (13/03): 17°C a 25°C

• Sexta-feira (14/03): 18°C a 29°C

Caxias Do Sul

• Domingo (09/03): 15°C a 22°C

• Segunda-feira (10/03): 15°C a 21°C

• Terça-feira (11/03): 15°C a 22°C

• Quarta-feira (12/03): 15°C a 23°C

• Quinta-feira (13/03): 14°C a 23°C

• Sexta-feira (14/03): 13°C a 29°C

Passo Fundo

• Domingo (09/03): 17°C a 28°C

• Segunda-feira (10/03): 15°C a 26°C

• Terça-feira (11/03): 17°C a 20°C

• Quarta-feira (12/03): 15°C a 24°C

• Quinta-feira (13/03): 12°C a 25°C

• Sexta-feira (14/03): 15°C a 30°C

Bagé

• Domingo (09/03): 14°C a 22°C

• Segunda-feira (10/03): 10°C a 25°C

• Terça-feira (11/03): 14°C a 27°C

• Quarta-feira (12/03): 14°C a 25°C

• Quinta-feira (13/03): 12°C a 26°C

• Sexta-feira (14/03): 16°C a 29°C

Santa Maria

• Domingo (09/03): 17°C a 32°C

• Segunda-feira (10/03): 13°C a 28°C

• Terça-feira (11/03): 15°C a 32°C

• Quarta-feira (12/03): 15°C a 31°C

• Quinta-feira (13/03): 14°C a 30°C

• Sexta-feira (14/03): 15°C a 34°C

Vacaria

• Domingo (09/03): 15°C a 27°C

• Segunda-feira (10/03): 13°C a 22°C

• Terça-feira (11/03): 15°C a 19°C

• Quarta-feira (12/03): 12°C a 22°C

• Quinta-feira (13/03): 12°C a 23°C

• Sexta-feira (14/03): 13°C a 25°C