Operação da PF combate crime organizado, lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros no RS

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (25) a operação Cleaning Shops, que investiga crimes de lavagem de dinheiro, contrabando de cigarro e organização criminosa. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre e Viamão. As informações são da PF.

Os policiais apreenderam dois veículos, três imóveis (uma casa em Viamão e dois apartamentos em Porto Alegre), e foi realizado o bloqueio de uma conta bancária. A estimativa é que tenham sido apreendidos, em bens, o equivalente a R$ 3 milhões.



A investigação começou em 2020, com a condução do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaecco) no âmbito estadual. Após após suspeita de que a lavagem de dinheiro estava vinculada ao contrabando de cigarros, a PF passou a conduzida os trabalhos.



Ao longo das investigações, foram encontradas evidências de que o grupo criminoso mantinha uma estrutura voltada a lavar o dinheiro do crime mediante a aquisição de bens móveis e imóveis em nome de terceiros.



Foram constatadas ainda cinco prisões em flagrantes atreladas ao grupo criminoso, com a apreensão de cigarros contrabandeados. O valor total da carga apreendida foi de R$ 16 milhões.