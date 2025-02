Morre secretário-adjunto na Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano, Paulo Brum

Morreu nesta segunda-feira (24) o ex-vereador da Câmara Municipal de Porto Alegre Paulo César dos Santos Brum, aos 66 anos. Natural de Fontoura do Xavier, era secretário-adjunto na Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Porto Alegre e participou da política municipal e estadual ao menos desde 1996. A informação foi confirmada pela Câmara Municipal.

Brum tinha como uma das suas principais bandeiras a promoção de Políticas Públicas de Inclusão Social das Pessoas com Deficiência. Na vida política, fez parte do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), bandeira pelo qual se elegeu como vereador em 1996 e reelegeu-se em 2000.

Dois anos depois, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), elegeu-se deputado estadual e foi reeleito em 2006, retornando então ao PTB. Foi eleito vereador novamente em 2012 e reeleito em 2016. Na atual legislatura, era suplente de vereador, pelo Podemos.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, expressou pesar pela notícia do falecimento do ex-deputado estadual e vereador por meio do X (antigo Twitter). Também prestou condolências aos familiares e amigos. Descreveu Brum como "defensor incansável de políticas públicas para as pessoas com deficiência". Veja, abaixo, na íntegra: