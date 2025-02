Parque Marechal Mascarenhas de Moraes terá espaço de lazer para cães

Já está em andamento a construção do primeiro cachorródromo do Parque Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro Humaitá, Zona Norte da cidade. As obras iniciaram nesta quarta-feira (19). O espaço, que irá contar com equipamentos para os animais e tutores, é uma demanda dos moradores da região.O projeto surgiu a partir de uma emenda impositiva do vereador Marcelo Bernardi (PSDB) encaminhada à prefeitura. As obras são fiscalizadas por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), com previsão de conclusão para dois meses. Com cerca de 500 metros quadrados, a área, implantada à margem da avenida Aloísio Filho com a avenida Júlio Juraci da Luz, terá brinquedos de tubo, bancos e lixeiras, além de portões e telamento para maior proteção dos animais e pedestres.