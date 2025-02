Presença de argentinos, calor e frota maior aumentam fluxo na Freeway

Nos últimos dois meses, a partir do começo de dezembro de 2024, a circulação de veículos na BR-290, a Freeway, que permite o acesso às praias do Litoral Norte do Rio Grande do Sul e a Santa Catarina, se intensificou. O motivo, segundo a superintendência da Polícia Federal no RS, é a presença de turistas argentinos, muito por conta da economia dolarizada do país vizinho.

Dados do movimento migratório na fronteira de Santana do Livramento mostram 177.158 atendimentos de entrada ou saída de turistas pela fronteira de Santana do Livramento/Rivera em janeiro de 2025. Deste total, foram 102.568 registros de entrada de turistas - dos quais 84.075 foram de argentinos (81,97% do total de entradas no período). Para efeitos de comparação, a Polícia Federal no RS destaca que em janeiro de 2024 foram 87.761 atendimentos ao total (entradas e saídas), sendo 48.599 o número de atendimentos de entrada de turistas, dos quais 33.251 foram de argentinos.

Nos primeiros 22 dias de janeiro, a Polícia Federal em Uruguaiana anotou a passagem de mais de 330 mil turistas, o maior movimento já registrado para o período. Até então, 2022 havia sido o ano com maior número de movimentos migratórios, com a passagem de 238.108 turistas no mesmo período de janeiro, um fluxo de quase 40% superior ao maior movimento já registrado na cidade. O fluxo de entradas e saídas em todo o Rio Grande do Sul foi de 675.618 registros. A cidade de Uruguaiana é responsável por quase 50% deste volume, com 330.308 registros.

A CCR ViaSul, concessionária que administra a Freeway, informa que de maneira geral, durante o verão há um aumento no fluxo da rodovia, em comparação ao resto do ano. A circulação de veículos acentua na sexta-feira à tarde/noite, sábado pela manhã (em direção ao Litoral Norte gaúcho e às praias de Santa Catarina) e domingo à tarde/noite e na segunda-feira pela manhã em direção a Porto Alegre. A concessionária informa que ainda não consegue fazer a diferenciação de veículos estrangeiros e nacionais, mas estuda uma maneira de obter a estimativa. Não existe um prazo para a implementação do serviço na rodovia.

• LEIA MAIS: Turistas estrangeiros gastaram em 2024 maior valor desde 2009

A superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado também percebeu um aumento na quantidade de carros na rodovia, durante todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos. Por conta dessa movimentação, foram colocadas equipes extras de policiais rodoviários que atuam no reforço do policiamento e fiscalização na estrada.

O chefe da Comunicação Social da PRF no Rio Grande do Sul, Douglas Paveck Bomfim, diz que os policiais rodoviários de Osório perceberam um aumento no fluxo de automóveis na Freeway muito pela questão da entrada dos turistas argentinos e até de motoristas uruguaios. "A circulação ocorre durante todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos, e em todos os horários", ressalta. Segundo Bomfim, a melhora na economia argentina, o calor dos últimos dias e o crescimento da frota de veículos no Estado são alguns fatores apontados para o aumento do fluxo na rodovia.

O posto Graal - Rota 80, na Freeway, é um dos locais em que se pode notar com exatidão "a invasão argentina" ao Rio Grande do Sul. No estacionamento, existe uma grande predominância de veículos estrangeiros. Na sexta-feira (14), o taxista Jorge Eduardo Fabrício, que estava na companhia da esposa Mariel, disse que o bom momento da economia do país portenho, auxilia a família a viajar. O casal, morador de Almagro, em Buenos Aires, abastecia o Renault Logan 1.6 e tinha como destino a praia de Bombinhas, em Santa Catarina.