Formando com uma suástica pintada no rosto será denunciado à PF pela Ufrgs

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou nota sobre um episódio que antecedeu a cerimônia de formatura dos cursos de Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Minas e Engenharia de Materiais ocorrida nesta terça-feira (18) no Salão de Atos. Conforme a Ufrgs, antes do início da cerimônia de formatura, ao tomar conhecimento que havia um formando com uma suástica pintada no rosto, tomou as seguintes providências.O vice-reitor e o coordenador de Segurança foram até o local em que se encontrava o estudante (na sala em que os formandos se preparam para a cerimônia) e o proibiram de participar da colação de grau com a suástica pintada no rosto. O formando alegou que se tratava de um símbolo hindu e negou que estava ostentando um símbolo nazista.Ele foi, então, advertido que se não apagasse a suástica, além de não poder colar grau, seria encaminhado para a Polícia Federal para registro de ocorrência e para que a PF avaliasse se era ou não um símbolo nazista o que ele ostentava. Diante dessa advertência, ele concordou em apagar a pintura da suástica e manteve no rosto outros símbolos, sem relação com o nazismo, com os quais permaneceu na cerimônia.A Ufrgs decidiu que irá registrar boletim de ocorrência na Polícia Federal nesta quarta-feira (19). Também nesta quarta-feira, serão analisadas quais medidas administrativas devem ser tomadas."Salienta-se que, diferentemente das diversas manifestações nas redes sociais, o formando em questão não ostentava símbolos nazistas durante a cerimônia de formatura. Também é importante destacar que a decisão da Universidade de dar prosseguimento à cerimônia dentro da possível normalidade diante deste inadmissível episódio deve-se à consideração aos demais formandos, seus familiares e convidados que estavam reunidos em um momento de celebração. Posto isso, a Ufrgs reafirma que não tolera manifestações de ódio, de intolerância ou de ataque aos direitos humanos nos seus espaços", informou a universidade por meio de nota.