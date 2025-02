Avenida Mauá tem trânsito parcialmente bloqueado neste domingo

Neste domingo (16), ocorre o bloqueio parcial da avenida Mauá, na esquina com a avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico. A interdição teve início na manhã de ontem, sábado (15), às 6h, e segue até a noite de domingo, conforme a previsão de liberação do trecho. A medida foi necessária para que as equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realizem a manutenção preventiva de uma rede de esgoto pluvial.Durante o período de bloqueio, o trânsito na região será mantido em meia-pista. Além disso, três linhas 100% elétricas do transporte coletivo terão os pontos de embarque e desembarque alterados no terminal Centro. A linha E703 - Vila Farrapos foi transferida para o outro lado da praça Revolução Farroupilha, atrás da 520.3. Já as linhas E178 - Praia de Belas e E378 - Integradora foram realocadas para atrás das linhas 343 e 353, no Terminal Mercado - Borges de Medeiros.A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) está monitorando a situação por meio de agentes de fiscalização e da central de videomonitoramento e controle da mobilidade. O objetivo é orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes para reduzir os impactos no trânsito da região.