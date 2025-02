Frente Parlamentar de Combate às Doenças Crônicas e Autoimunes de Pele é instalada na Assembleia

Na busca de retomar o debate por novas políticas públicas para ampliação e qualificação do atendimento aos pacientes com doença psoriásica, hidradrenite supurativa, dermatite atópica, urticária crônica espontânea e vitiligo, foi instalada nesta quarta-feira (12) a Frente Parlamentar de Combate às Doenças Crônicas e Autoimunes de Pele do Estado do Rio Grande do Sul na Assembleia Legislativa gaúcha (AL/RS).

Com a participação de parlamentares, representantes de entidades médicas, universidades, conselhos municipais de saúde e de hospitais, além de uma paciente, o diálogo é presidido pelo deputado estadual Dr. Thiago Duarte. A presidente da Psoríase Brasil, Gladis Lima, também integra a mesa, que reinvindica a implementação da Lei 15953/2023, que cria a Política Estadual para o Diagnóstico e Tratamento da Psoríase.

A dirigente reiterou a importância da união de todos os agentes para promover as mudanças necessárias a um melhor acolhimento dos pacientes e sugeriu a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para cuidar do tema: “Vamos aproveitar o potencial desse grupo, cada um em sua área, para facilitar o acesso dos pacientes ao dermatologista, evitar que pacientes com doenças já avançadas, com outras enfermidades associadas (comorbidades), caiam na vala comum dos atendimentos nos postos de saúde. Facilitar o acesso ao diagnóstico adequado e a qualificação dos médicos, à atualização dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) das doenças crônicas e autoimunes de pele é de fundamental importância para que a vida dos pacientes tome um novo rumo, com mais dignidade, inclusão e acesso à saúde para todos”, enfatizou.

A dificuldade de acesso do paciente a um especialista e a tratamentos específicos e modernos para as doenças crônicas e autoimunes de pele foram os principais pontos de atenção levantados pelos depoimentos dos especialistas participantes da mesa que representaram as principais entidades médicas, como Conselho Regional de Medicina do RS (CREMERS), Sindicato Médico do RS (Simers) e Sociedade Brasileira de Dermatologia Secção RS (SBD-RS).

No encerramento, o deputado Dr. Thiago Duarte destacou os pontos de partida da FP instalada a ser trabalhada pelo GT. O parlamentar sugeriu que as entidades médicas auxiliem na compilação de dados e sugestões sobre as doenças para encaminhamento das demandas às secretarias de saúde dos municípios e do Estado.

Ele ressaltou cinco eixos iniciais de trabalho: capacitação dos médicos; discussão sobre os PCDTs; monitoramento da jornada do paciente; incentivar a telemedicina para facilitar o diagnóstico das doenças crônicas de pele na Atenção Primária e no Monitoramento da jornada do paciente; pressionar IPE e Estado para o fornecimento dos medicamentos imunobiológicos a fim de evitar a judicialização, auxiliar os pacientes e tornar o serviço mais eficiente e econômico; e a realização de uma audiência pública e reuniões periódicas do GT.