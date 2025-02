Revitalização do prédio da Confeitaria Rocco visa resgatar memória histórica

Embora o projeto ainda não tenha sido detalhado, a revitalização do antigo prédio da tradicional Confeitaria Rocco, localizado no Centro Histórico, está mais próxima de acontecer. A Secretaria de Parcerias de Porto Alegre, responsável pela elaboração do projeto por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), realizou uma visita ao local nesta quinta-feira (13).



“Um prédio extremamente histórico que vem sendo degradado ao longo dos anos pela falta de utilização. Queremos dar mais vida ao espaço, com pessoas circulando e com empresas atuando no espaço”, afirmou o secretário de Parcerias Giuseppe Riesgo, em publicação nas redes sociais. Ainda conforme o secretário, o projeto visa resgatar a memória afetiva e histórica do local, transformando o espaço em um local moderno e vibrante, que reúna cultura, negócios e lazer, “mantendo viva a essência que tanto marcou Porto Alegre”.

R$ 2,9 milhões.



O município tomou posse do prédio, localizado no Centro Histórico, em outubro de 2023, a partir de ação de desapropriação ajuizada pela Procuradoria-Geral do Município (PGM). A ação menciona o estado precário de conservação do imóvel, declaração de utilidade pública pelo Decreto 22.041. Em dezembro do ano passado, a prefeitura da Capital e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) realizaram uma consultoria para elaboração do projeto de restauro e parceria com a iniciativa privada para concessão da Confeitaria Rocco. Durante um ano, a instituição irá auxiliar a prefeitura com investimento de cerca de R$ 2,9 milhões.

A decisão permite a prefeitura proceder com as ações de restauro, que serão conduzidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), bem como planejar a modelagem pertinente para que o bem recupere sua função social junto à população, por meio da Secretaria Municipal de Parcerias (SMP).

Em estilo eclético, o prédio foi projetado pelo arquiteto e construtor Salvador Lambertini, falecido em 1911. A obra foi concluída pelo arquiteto Manuel Itaqui Barbosa Assumpção, e inaugurada em 20 de setembro de 1912. Pertenceu a Nicolau Rocco (1861-1932), natural da Itália, antigo funcionário da confeitaria El Molino, em Buenos Aires. A área total do imóvel é de 1.560 metros quadrados, distribuídos em quatro pavimentos.