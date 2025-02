Programa direcionado a pessoas com HIV é retomado em Porto Alegre

As atividades do projeto A Hora é Agora, realizadas em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, serão retomadas a partir de segunda-feira (17), em Porto Alegre. A iniciativa é voltada a pessoas que vivem com HIV e foi temporariamente suspensa no fim de janeiro por conta da interrupção do financiamento feito pelo Plano de Emergência do Presidente dos EUA para Alívio da Aids.



Com a retomada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) optou por unir as duas equipes do A Hora é Agora aos Serviços de Atendimento Especializado (SAEs). “O objetivo é fortalecer os nossos serviços, como o SAE Comerciários, que existe há quase 30 anos, e o SAE IAPI, com quase 15 anos de atuação”, explica a coordenadora de Atenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids, Tuberculose e Hepatites Virais da SMS, Daila Raenck. Dessa forma, os cuidados são mantidos em locais que já servem de referência ao público-alvo, fortalecendo o vínculo e a oferta do atendimento.

As 134 unidades de saúde seguem habilitadas para realizar os atendimentos de pessoas com HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, bem como os demais Serviços de Atendimento Especializado (SAEs) e o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Santa Marta. Nos locais, estão disponíveis testes rápidos para ISTs, profilaxias pré e pós-exposição, preservativos, gel lubrificante, autotestes de HIV, acolhimento e acesso a tratamento em geral.



Desenvolvido em Porto Alegre desde 2021, o projeto A Hora é Agora tem como objetivo apoiar as unidades de saúde na ampliação da testagem e tratamento imediato para o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, além de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do autocuidado.



Locais de atendimento:

Equipe do CTA Comerciários – passa a atender no SAE Vila dos Comerciários: rua Moab Caldas, 400, área 11, das 8h às 17h;

Equipe do CTA Navegantes – passa a atender no SAE IAPI: rua Três de Abril, 90, área 12, das 8h às 17h.



Outros endereços:

- 134 unidades de saúde

- SAE Santa Marta: rua Capitão Montanha, 27, 5º andar - Centro de Saúde Santa Marta, das 8h às 17h;

- SAE Murialdo: av. Bento Gonçalves, 3722, 2º andar, sala 15, das 8h as 17h;

- CTA Santa Marta: rua Capitão Montanha, 27, 5º andar - Centro de Saúde Santa Marta, das 8h às 17h.