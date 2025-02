Altas temperaturas chegam ao fim nesta quinta-feira, diz MetSul

A onda de calor que atingiu o Rio Grande do Sul nas primeiras semanas de fevereiro chega ao fim nesta quinta-feira (13) na maioria das regiões, segundo a MetSul Meteorologia. A mudança ocorre devido à instabilidade associada a uma frente fria, que traz vento ameno do Sul/Sudeste e derruba as temperaturas, especialmente na Metade Norte, Leste e Sul do Estado.

No Oeste e Noroeste, as máximas ainda chegam a 32°C, mas, na maior parte do território gaúcho, os termômetros não devem superar os 30°C. Pancadas de chuva ocorrem ao longo do dia em todas as regiões, com risco de tempestades com raios, rajadas de vento e granizo isolado, especialmente na Metade Norte.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o avanço da frente fria, que já foi responsável por chuvas nesta quarta (12), mantém o céu nublado e provoca mais instabilidades. Com isso, a variação térmica será pequena - máxima de 27°C e mínima de 24°C -, e a sensação será mais agradável. Na sexta (14), o sol volta a predominar, e a temperatura sobe. No fim de semana, o calor retorna, com sol entre nuvens e pancadas de chuva típicas de verão à tarde.