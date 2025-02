Corsan amplia coleta sanitária de 30% para 40% em Tramandaí

Estações de Bombeamento de Esgoto (EBEs) em Tramandaí 30% para 40% no município do Litoral Norte do Estado. O gerente regional de relações institucionais da companhia, Luciano Brandão, informa que as EBEs 4, 5 e 6 ficam localizada nos bairros Tiroleza, Recanto da Lagoa e Litoral e integram também as obras um sistema de esgotamento sanitário com mais de 13 quilômetros de redes coletoras. Com a inauguração de três, na última segunda-feira (10), a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan/Aegea), elevou a cobertura de coleta deno município do Litoral Norte do Estado. O gerente regional de relações institucionais da companhia, Luciano Brandão, informa que asficamlocalizada nos bairros Tiroleza, Recanto da Lagoa e Litoral e integram também as obras umcom mais de

As obras estão previstas no cronograma da companhia e estão dentro de um investimento de R$ 9 milhões previsto pela Corsan para atender Tramandaí. “Isto era uma solicitação feita pelo governo do Estado, desde o momento da desestatização da Corsan, de que fosse dada uma atenção especial para o Litoral Norte”, cita.

O gerente regional explica que o pedido do governo foi feito a partir de uma série de motivos, como por exemplo: por causa do turismo, do meio ambiente, do desenvolvimento das cidades litorâneas e em função, principalmente, do crescimento das populações locais. “Tudo acentuou-se, inclusive, durante a pandemia da Covid-19 e em função das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em maio do ano passado”, salienta.

A partir da tragédia climática de maio de 2024, as cidades litorâneas viraram o alvo da atenção de todos e acabaram acolhendo, de modo definitivo, muitas pessoas impactadas pela situação e como consequência também aumentou a necessidade de novas obras de infraestrutura para atender a esse crescimento populacional.

Em Tramandaí, segundo Brandão, as estações de bombeamento levam o esgoto das tubulações que saem dos imóveis até a estação de tratamento e devem beneficiar cerca de 4,5 mil pessoas que residem na região. Juntas, bombeiam 251 litros de esgoto por segundo. Ao todo, foram ligados 13,91 quilômetros de redes às três estações.



Em relação ao cuidado direcionado ao Litoral Norte, Brandão frisa que tais questões nunca saíram do foco da companhia. “Mesmo após julho de 2023, por ocasião da assinatura do contrato do Grupo Aegea com o governo do Estado – em que passou a ser a controladora da Corsan – foram feitos investimentos em todo o Litoral Norte." Neste período, segundo ele, os investimentos já somam a cifra de R$ 85 milhões. “Até 2033, a Corsan projeta um investimento de aproximadamente R$ 550 milhões no Litoral Norte”, informa.



“Todos os projetos da companhia – tanto para abastecimento de água como para coleta e tratamento de esgoto – estão direcionados à universalização do saneamento básico previsto pelo Marco Legal do Saneamento, estabelecido por lei federal”, explica. Brandão informa que até 2033, 99% da população deverá ter acesso à água potável e 90%, à coleta e ao tratamento de esgoto. “Para alcançar esta meta nos 317 municípios que atende, a Corsan planeja investir R$ 1,5 bilhão por ano até lá”, acrescenta.