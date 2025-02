Incêndio atinge fábrica na zona Norte do Rio de Janeiro

Atualizada, às 10h35min

Um incêndio atingiu a fábrica Maximus Confecções, que produz fantasias de Carnaval em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (12). Funcionários estavam no prédio, mas ainda não há informações sobre o número de resgatados. Um total de 21 pessoas foram resgatadas do incêndio - nove trabalhadores foram levados para hospitais em estado grave. De acordo com o Corpo de Bombeiros carioca, a ocorrência foi registrada por volta das 7h30min. Os bombeiros informaram que o fogo foi controlado por volta das 10h30min.

Na rede social X, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que conversou com o presidente Hugo Júnior, da série Ouro, que passou detalhes das três escolas afetadas pelo incêndio em Ramos. "Já tomamos a decisão de que, independentemente de qualquer coisa, as escolas não serão rebaixadas no carnaval desse ano. Havendo possibilidade de desfilar, as três serão consideradas hors con·cours", destaca. As escolas atingidas são o Império Serrano, a Unidos da Ponte e a Unidos de Bangu. "São agremiações que tanto orgulham o Carnaval carioca. A prefeitura do Rio estará ao lado de vocês", acrescenta Paes.

Segundo a corporação, pelo menos 100 pessoas estariam no prédio. Quatro foram resgatadas pelas janelas e ao menos cinco pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave. O local produz fantasias para os desfiles de escolas de samba do carnaval, dentre elas, a Império Serrano - que informou que perdeu todas as fantasias no incêndio. Na TV Globo, um rapaz que foi resgatado disse que no prédio havia idosos e adolescentes. Mais de 30 viaturas e cerca de 90 bombeiros atuam no combate às chamas. Também há empenho do Grupamento de Operações Aéreas e de especialista em salvamento em altura.

A escola divulgou nota em suas redes sociais. "O Império Serrano lamenta profundamente o incêndio que ocorre nas dependências da Maximus Confecções, em Ramos. Informamos que toda a produção das fantasias do carnaval 2025 do Império Serrano estavam na fábrica. Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais notícias sobre os danos ocorridos informaremos", diz o comunicado.

Imagens transmitidas pela TV Globo mostraram que havia três pessoas presas em uma janela de ferro no alto do edifício, que fica na rua Roberto Silva. Elas acenavam e pediam por socorro em meio a fumaça escura que saía do local. Os bombeiros serraram as grades das janelas para acessar o prédio e retirar as pessoas que trabalhavam no local. As chamas consumiram o primeiro andar do edifício. Por determinação dos Bombeiros, moradores de um prédio próximo a fábrica tiveram deixar o local em razão da intensa coluna de fumaça que atingiu a região.